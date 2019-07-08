新法案加强我国知识产权纠纷解决机制

（早报讯）接下来，任何人若对获批准的专利有异议，有望向知识产权局提呈证明文件和资料，要求重新审查该专利，减少出庭的必要与费用。

知识产权纠纷的案件将能在我国进行仲裁，从而加强新加坡作为国际具吸引力的仲裁地点。

律政部高级政务部长唐振辉在国会针对新的“知识产权（纠纷解决）法案”（Intellectual Property（Dispute Resolution）Bill）提出一读。法案旨在强化我国知识产权纠纷解决机制，并确保创新发明享有应有的专利。

律政部在文告中指出，新法案阐明重新审查专利的程序，即使专利批准后，任何人有异议可向知识产权局提呈原因与证明文件。此外，法案也正式确立第三方意见机制。从专利申请到专利发布之前，任何人可针对发明是否应获专利，向知识产权局提呈书面意见并说明理由，为当局提供资料。这有助于确保专利的素质，对创新工作提供保障。

此外，法案将把多数的知识产权民事诉讼集中在高庭审理，简化机制。这类纠纷目前按照知识产权的性质或估价，以及诉讼类型，可交由高庭、国家法院或新加坡知识产权局审理。

有鉴于此，高庭接下来会针对知识产权民事诉讼案提供另一个费用较低、程序较简化的途径，旨在协助资源有限的个人和中小企业。

法案也明确阐明，知识产权纠纷可在我国进行仲裁。