淡马锡资产规模微增 股东总回报率1.49%

（早报讯）淡马锡控股（Temasek Holdings）的资产规模今年增至3130亿元，并取得1.49％的一年期股东总回报率。

淡马锡星期二（9 日）下午公布截至今年3月底的2019财年年度报告。外部环境充满波动，淡马锡资产规模虽然增加1.6％，但一年期股东总回报率却远远低2018财年的12.19％。

自去年7月起，淡马锡预期市场环境将更具挑战性，有意调整了投资步伐。2019财年的投资额为240亿元，脱售额为280亿元，这是自全球金融危机以来淡马锡第二次出现脱售额高于投资额的情况。股息收入和去年相同，维持在90亿元。

淡马锡国际首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）说：“我们的投资受结构性趋势驱动，伴随着收入增加以及生活改善，我们重点关注革新科技、可持续的生活、更长的寿命和消费模式转型。展望未来，我们将顺应这些趋势，不断重塑投资组合。”

集团10年期与20年期股东回报率分别为9％和7％，自1974年成立以来的复合年化回报率维持在15％。我国财政部是淡马锡的唯一股东。

淡马锡年报的主题为“观·思·行—始于今，齐于心”，构建可持续的世界和更美好的未来。