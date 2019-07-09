网上散播前女友裸照泄愤 离婚男监10周

（早报讯）远距离恋爱仅一个月，怀疑泰国女友有第三者而闹分手，31岁离婚男怀恨在心，把女友裸照发给她的干弟弟与朋友们，并放话让她成为一炮而红的“裸模”，结果被判10周监禁。

被告一共面对五项传播猥亵照片的控状，指他在一天内把一名29岁女子的三张裸照，通过社交媒体平台发送给五人。被告昨天承认其中两项控状，另外三项则交由法官下判时一并考虑。

为了保护受害者身份，法官下令媒体不能报道女子名字，以及其他可能泄漏她身份的资料，包括被告名字。

案情显示，31岁新加坡籍被告与泰国籍女子于今年1月7日通过网上相识后，立即陷入热恋，随即展开远距离恋爱。

被告不时飞到泰国会见女友，两人也使用社交平台WhatsApp和LINE保持联系，经常通过短信、视讯和通话联系。

被告多次在两人视讯时，要求女友脱掉衣服，女友也应要求袒露身子。

不过，被告在1月21日、22日和26日三度在女友不知情的状态下，将视讯画面截图，因而拥有女友的脸部、胸部和私处的照片，并存在手机里。

两人相恋一个月后，被告于2月怀疑女友找上第三者，他顿觉遭背叛。恋情跟着无疾而终，被告感到很生气，并耿耿于怀。

他随后在2月20日，通过LINE向前女友放话，指既然女友那么喜欢做模特，他会让她成为一炮而红的“裸模”（nude model)。

同天，被告用前女友名字开设面簿账户，将她的三张裸照通过面簿，分别发给朋友和干弟弟等五人，以此侮辱她。

泰国前女友惊觉裸照被传播，三天后到马林百列邻里警署报警处理。