涉骚扰两女 暴露狂男子被捕

（早报讯）女郎称清晨在克拉码头遇暴露狂，遭对方拉扯后紧跟150米，更在众目睽睽下脱裤露宝。

顾小姐（20多岁）告诉《新明日报》，她前天（7日）凌晨跟朋友到克拉码头一带吃火锅，清晨7时许独自离开，要走到亮阁搭德士的途中，突然遭到一名印族男子紧拉着。

“我原本以为对方想要乞讨，我向他喊了‘不’，将他的手甩开后，想要离开现场。”

岂料，男子继续紧随在后，她拿出手机拍摄，对方也不却步。

根据她事后上传到社交媒体的视频，身穿粉色上衣的男子一直尾随在后方，右手放在裤头上。

顾小姐透露，男子过程中甚至一度追着她，一直到大约150米外的十字路口时，她才发现对方已经将裤子脱下，尝试挡住她的去路。

“我过后大喊要他走开，并表示我要打电话报警后，他往后退了几步，我才趁机跑开，并到对面的酒店搭德士离开，过后也到警局备案。”

顾小姐通过社交媒体分享了自己的经历以及两段视频，提醒其他女生小心，有网民认出男子并提供男子资料，她也一并将资料交给警方处理。

男子涉嫌一个半小时骚扰两女，行径被电眼拍下，遭警方逮捕绳之以法。

据悉，男子先是在浮尔顿广场骚扰了一名女子后逃之夭夭，之后再到克拉码头一带，对顾小姐进行骚扰。

警方受询时证实，在同天凌晨5时46分接获一起公共滋扰案通报，地点是浮尔顿广场1号的路段。

天网恢恢疏而不漏，男子行迹遭电眼拍下，警方也迅速追查到他。

该名40岁男子过后因涉案被捕，调查仍在进行当中。