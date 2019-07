(早报讯)经过四年的打磨和锤炼,鼟乐团今天在华族文化中心举办了新书发布会,推出以英文介绍华乐管弦乐的专著《华乐管弦乐的鼟式指南》( The TENG Guide to the Chinese Orchestra),供作曲家、编曲家、学者和音乐爱好者参考、研习。

全书620页,包含两大部分: 其一、华乐乐器的特质、技法以及配器用途;其二、分析18套华乐管弦乐作品的选段,梳理其中的创作方法。

该书由三位作者写就,他们是鼟联合创始人与创意总监黄圣苗博士、鼟研究教育部主任王辰威、鼟驻团作曲家赵俊毅,由新加坡世界科技出版公司出版,精装书98元,平装书46元。

文化、社区及青年部长傅海燕是新书发布会的主宾。她在致辞时说,从这本书的出版可以看到鼟乐团的热心、苦心和爱心,以英文来普及华乐知识,为本地华乐的推广做出了贡献。她希望,随着该书出版,西方作曲家也能为华乐作曲,为不同文化之间搭建桥梁。