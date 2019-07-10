建设局推出更新版无障碍通行准则

（早报讯）明年1月6日起，新建或须要进行大规模装修翻新的医院、交通枢纽等特定建筑须确保建筑内设有符合更新版的无障碍通行准则，建有方便年长者、看护，以及行动不便者使用的更衣间和更大间厕所，打造更利于通行的生活环境。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今天在中央商业区的一场活动上分享了无障碍通行准则（Code on Accessibility）2019年版本的一些新条例。

建设局于本月5日推出更新版的无障碍通行准则，针对卫浴设施、亲家庭设施、停车场、停车位、斜坡道等推出新准则或更新准则。新建筑或要进行大规模装修翻新的建筑有半年的时间确保建筑符合无障碍通行准则。

以无障碍更衣间为例，新建或将进行大规模装修翻新的医院、医疗护理中心、综合诊疗所、机场、巴士与地铁站转换站、民众俱乐部、总建筑面积2万平方公尺及以上的商场等，都必须确保建筑内至少要有一间设在合适地点，至少长2.6公尺，宽2.3公尺的更衣间。设有厕所和更衣设施的这类更衣间，将更方便行动不便者或需要看护照料的年长者用来更换尿布或梳洗等。

新商场、体育馆、小贩中心等类别的新建筑和须大规模翻修的建筑则在每层楼设有厕所的地方，必须建有至少一间宽1.8公尺、长2.1公尺的个人无障碍厕所，方便使用电动轮椅或行动辅助工具的年长者和行动不便者出入。

除了分享建设局推出的新准则，李智陞今早也参与了由残疾人士协会（Disabled People's Association）、BNP Paribas Securities Services和新加坡理工学院联办的活动，了解行动不便者和残疾人士穿梭于中央商业区时，有哪些路线是较为通行无阻的，哪些地方需要改善。