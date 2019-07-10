涉逾百起酒店订房骗案 男子骗4万被捕

（早报讯）一名31岁男子因涉及上百起酒店房间订购诈骗案，骗取的金额高到4万元，昨天（7月9日）遭警方逮捕归案调查。

警方今早发文告表示，当局在今年3月至6月之间接获多起报案，受害人指遭在网购平台Carousell上发布酒店订房资讯的卖家欺骗。

警方表示，嫌犯会在平台上传廉价酒店房间的资讯，吸引受害者上钩，一旦受害者转账订购房间，嫌犯便会失联。

经过调查，来自商业调查局的警员确认嫌犯的身份，并在昨天（9日）将他逮捕。根据调查，嫌犯一共涉及了超过100起网购诈骗，涉案金额超过4万元。

除了自己行骗，嫌犯也会冒充公司负责人，联系至少10名Carousell的用户，要求他们协助刊登虚假资讯。

男子明天将在欺骗罪下被控上法庭，一旦罪成可面对长达10年监禁外加罚款。对于其他涉案的网购平台用户，调查则正在进行中。

警方提醒公众，网上购物虽然方便，但必须警惕诈骗。公众应注意平台如何保障自己的权益，或在发生纠纷时，网站能提供什么样的帮助。

用户也应坚持货到付款，或是使用有保障的付款方式。而卖家也必须留意，不要随意接受帮助他人宣传产品或服务的要求，否则可能会沦为诈骗同谋。

公众可拨打防诈骗热线1800－7226688查询更多资讯，也可拨打警方热线1800-255-0000和上网www.police.gov.sg/iwitness匿名提供诈骗相关线索。