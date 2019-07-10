拳打德士司机 餐馆经理监六周

（早报讯）餐馆经理和妻子在德士吵架后，趁德士等交通灯时突然开门下车，德士司机担心他们不付车资追出去，结果脸部挨了多拳，被打到不支倒地。

案件发生在去年7月7日，被告再尼（44岁）昨天（7月9日）承认一项蓄意伤人控状，法官判监六周。

被告案发时是意大利餐馆Da Paolo的经理。据案情，案发当晚约10时许，德士司机刘友业（59岁，译音）先在荷兰村载被告，跟着再开去邵氏大厦载被告的妻子李美颜。被告当时喝了一些酒。

德士在驶往三巴旺途中，被告和李美颜在车后座吵架。后来德士驶向义顺1道的交通灯，由于交通灯亮红灯，刘友业把德士停下。被告突然下车，李美颜也跟着下车。

刘友业担心两人不付车资，打开车门喊他们，然后解开安全带，想追赶他们。

正当刘友业准备走下德士，被告大力关车门，结果车门撞到刘友业的右臂和肩膀。他下德士后，向被告索取车资。被告不但不付，还挥拳打他的右脸颊。刘友业不支倒地，被告继续挥拳打他的脸多下。

一名司机开车经过，下车阻止被告打人。他闻到被告身上有一股很浓的酒味。

根据医药报告，刘友业左眼血肿和臀部撞伤等。此外，他的右肩膀和手臂等有触痛感觉。他的左眼视觉下降。

控方促请法官判监六周，控方指，德士司机遭被告攻击，并没有反抗，被告在对方倒地后，继续攻击他，后来因为有人阻止，被告才停手。