10天内第二起 新航飞伦敦航班延误7小时

（早报讯）10天内又一起，本地飞往伦敦的新航班机因发生液压泄漏，392乘客登机苦等2小时后被“请”下机，延误7小时后起飞。

《新明日报》接获读者杨先生（36岁，银行职员）通报，他原本要搭乘今天凌晨1时10分起飞的新航SQ306班机，飞往伦敦希思罗机场，岂料无法正常飞行。

“我们12时10分登机，在机舱内坐了近2小时，迟迟未起飞，过后机组人员才通过广播通知飞机引擎漏油，请全体乘客下机等候。”

杨先生指，航班今早8时30分才起飞，延误近7个小时，彻底打乱了行程计划。

“我原本的中转时间充足，如今却只有一个半小时的时间办理转机手续飞往爱尔兰。”

新航发言人受询时透露，班机起飞前发生液压泄漏，在等待代替班机抵达期间，机上共392名乘客被安排返回休息室等待，期间，新航也为受影响的乘客提供茶点与睡袋棉被。

《新明日报》此前报道，本月1日同一时间飞往伦敦的新航班机因爆胎导致行程延误至少9小时，427名乘客受影响，不料9天后类似事件再次上演。

杨先生感叹，同事1日出行时班机爆胎，而自己也不幸遇上今早的延误。新航对受影响乘客表示歉意，并严厉看待乘客与机组人员的安全。