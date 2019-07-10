所有四至六年级小学生明年起须参与编码课程

（早报讯）明年起，所有四年级至六年级的小学生须在学校参与编码增益课程，约1万名立国一代年长者也能从9月起参与专设的数码诊所，学习基本数码技能。

通讯及新闻部长易华仁今天在该部门的常年工作计划研讨会上宣布，推出一系列将惠及社会各阶层的新措施，让小学生至年长者，包括中小企业都能踏上数码转型道路，迈向全民数码通的目标。

其中，由资讯通信媒体发展局和教育部在2014年合作推出的“编码乐”（Code for Fun）增益课程，将从原本的选修课扩展成必修课，所有四年级至六年级的小学生须参与长达10小时的课程。

部分小学的六年级学生将在今年底完成小六会考后，率先试行这项增益课程，当局会从明年起陆续把课程推广至全国其他小学。

该项目将有助学生从小就能接触到编码和培养计算思维，并且有机会接触到人工智能等新兴科技。

另外，新加坡网络安全局将带领新推出的全国计划，未来三年让1万名中学至大专学生通过培训营和比赛等掌握网络安全的相关技能，同时也探讨网安领域的就业机会。

至于年长者，资媒局将从今年9月起在全国增设100个“数码诊所”，专为立国一代年长者提供一对一的指导。这有助他们掌握基本数码技能，如使用政府网络服务和上网搜索资讯等，预计有1万名年长者能受益。

为确保国人都能从参与的数码能力课程中受惠，通讯及新闻部将推出一套数码媒体和信息通识框架（Digital Media and Information Literacy Framework），协助提供这方面课程的机构更好地策划及发展课程内容和结果。

与此同时，我国也须确保数码基础设施完善且安全，因此资媒局将在今年内成立电信网络安全专家团队，首先专注探讨5G网络安全，为我国明年将推出的5G网络做好准备。