数名缅籍人士涉策划武装暴力 遭内政部调查

（早报讯）数名缅甸人利用我国作为策划武装暴力对付缅甸政府，并为此笼络支持的平台，内政部目前正对他们采取行动。

内政部发文告说，这些缅籍人士的行为有害我国安全。当局的调查显示，他们动员本地缅甸社群支持若开军（Arakan Army）及其政治组织若开民族联盟（United League of Arakan，简称ULA）。

缅甸政府将若开军定位为恐怖组织，该武装组织在缅甸发动暴力袭击。

内政部也透露，其中一名受调查人士与一名若开军领袖有直接联系，并在这名领袖的指示下动员并笼络本地若开社群支持，并负责协调若开军在本地的筹款事项。

受调查者皆为若开军提供财务支持，其中一名更是定期每个月为若开军提供资金。他们近期也在本地参与若开军和若开民族联盟成立10周年的庆祝活动。

内政部说，参与危及我国安全活动者的移民资格将被取消，他们也会被遣送。

内政部强调，任何外籍人士不应将本国国内政治议题带入新加坡。无论它们如何在意识形态上将暴力行为合理化，无论暴力行为在何处发生，当局都严厉看待任何支持、提倡、参与或筹划武装暴力的行为。

当局指出，在本地的缅籍人士绝大部分遵守本地法律，也为我国做出贡献，但国人应小心不让一些个人的行为损害社群其他人的积极贡献。