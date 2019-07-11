我国连续六年成为全球综合实力最强国际航运中心

凭借出色的航运经纪服务和船舶管理能力，新加坡连续六年被评选为全球综合实力最强的国际航运中心。

新华社中国经济信息社和波罗的海交易所，今天（11日）在上海、新加坡和伦敦同步公布2019新华·波罗的海国际航运中心发展指数。该指数从港口条件、航运服务和综合环境等领域，对国际航运中心的实力进行综合评估。

新加坡优势明显，以97.8的高分再度领跑其他国际航运中心，得分比排名第二的香港（84.7分）高出10多分。伦敦（83.9分）、上海（80.9分）和迪拜（79.4分）分别名列第三至五名。

报告认为， 新加坡是东南亚航运金融服务、海事法律服务、航运运营服务、航运经纪服务的中心，也是东南亚、亚太及大洋洲范围内的国际航运重要支点。

中国大陆和台湾其他沿海城市也表现突出，进入全球综合实力前30位的城市还有宁波舟山、广州、青岛、大连、深圳、天津、高雄、厦门等。

根据报告，亚太新兴经济体的航运中心继续保持上升趋势，除了新加坡持续保持领先，香港与伦敦的航运发展水平差距也在逐步缩小。

新华·波罗的海国际航运中心发展指数2014年起，已连续发布六年。综合对比2014年至2019年的评价结果，全球航运中心发展总体较为稳定，但全球航运中心东移的趋势也较明显。上海在2014年仅在排行榜上名列第七，过去几年持续上升，去年首次名列第四位，今年继续保持在这个位置。

（记者是《联合早报》上海特派员）