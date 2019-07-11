涉乌节路豪杰大厦命案 三人获减控

（早报讯）涉及乌节路豪杰大厦命案七名被告的其中三人，今早获得法庭撤销原本的纠众谋杀控状，控方改控三人与持有攻击性武器的同谋为伍。

《联合早报》日前报道，本月2日早上6时25分左右，31岁的沙迪斯在乌节豪杰大厦（Orchard Towers）惨遭杀害，警方事后迅速逮捕了八名涉案者。

其中六男一女在本月4日被控上法庭，各面对一项纠众谋杀的罪名；若罪成，将面对死刑。

六名男被告是陈森阳（27岁）、陈云胜（26岁）、陈家兴（26岁）、洪达远（26岁）、刘文崇（25岁）以及陈洪成（ 22岁）。女被告是22岁的萧玉珍。

今早，控方申请撤销陈洪成、陈家兴和刘文崇原本面对的纠众谋杀控状，并改控他们与持有攻击性武器的同谋陈森阳为伍。

根据法令，任何人在公共场所携带攻击性武器（offensive weapon）而又无法提供任何正当理由，一旦罪成可被监禁最长三年和鞭刑至少六下。

三人也获准保释在外，法官指示他们在保释期间不可与其他被告及控方证人联络。案展8月1日过堂。

其余四人的控状维持不变，陈云胜、洪达远和萧玉珍将被还押樟宜医疗中心三个星期，以接受精神评估，三人的案件将在下个月1日过堂。

今早唯一通过视讯进行过堂的被告陈森阳则被令继续还押中央警署一周，以协助警方查案。陈森阳涉嫌在案发时持有刀子，控方也指他可能涉及其他罪行。