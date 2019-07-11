喝醉纵火烧车 男子恶作剧判监30月

（早报讯）33岁男子喝醉后，竟在文礼购物中心外露天停车场纵火烧电单车，火势一发不可收拾，烧毁五辆电单车和一辆宝马轿车，男子全程冷眼旁观任由火势蔓延。

被告是33岁的罗显益（译音），他被控一项恶作剧纵火控状，昨天认罪后，被判30个月监禁。

案情显示，被告去年10月17日凌晨12时59分，在文礼购物中心外的露天停车场恶作剧纵火。

被告当时喝了多瓶啤酒后，已感到醉醺醺，在经过上述露天停车场时，突然萌生恶作剧纵火的念头。

被告随即看到一辆电单车，便拿出打火机点燃电单车坐垫，直到坐垫边缘出现火花。

被告当时明知会烧毁电单车，却不以为意地走开。他走到不远处后，回过头发现火势变大，开始蔓延到停在附近的多辆电单车，甚至波及一辆宝马轿车。

然而，被告却置之不理，在附近徘徊，甚至冷眼旁观这一切，完全没有尝试拨电给警方或民防部队。另一名在附近用餐的公众见状，才赶紧拨电通报当局。

火势扑灭后，只有一辆车的边缘被烧至焦黑，其他五辆车全都被烧毁，无法再使用。警方随后在隔天将男子逮捕归案。

庭上揭露，其中五辆被烧毁的车辆共损失约10万3244元。

代表律师求情时表示，被告不认识这些车辆的车主，因此对他们“没有恶意”。