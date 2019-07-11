编造幽灵送货员骗“工资” Foodpanda前职员监两月

（早报讯）送餐公司Foodpanda前付款执行员在文件上动手脚，假造“幽灵送货员”身份骗取近8000元“工资”，以支付信用卡账单，被判两个月监禁。

被告是现年28岁的菲拉特法礼，他被控五项控状，包括四项伪造文件意图欺骗和一项提供假情报给公务员的控状，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

根据控状，被告在2016年7月至2018年1月31日期间干案，四次在公司文件上动手脚，共骗取7983元。

被告在2016年2月担任送餐公司Foodpanda的付款执行员（payment executive），负责两周一次记录自由送货员（freelance riders）的工资支付表。

经财政部门批准后，该文件就会转交银行，银行会依据试算表上的金额向送餐员发薪资。

被告才工作半年，因无法偿还信用卡账单而动了歪主意，于同年7月在送餐员工资支付表上动手脚，编造假名充当“幽灵送餐员”，并填上弟弟的银行户头，以此两度骗取公司发出的工资，分别约1608元和2012元。

他随后指示弟弟将户头内的金额转到自己的户头，弟弟在不知情的情况下帮忙。

被告接着于2017年4月升职，不再负责记录自由送餐员的工资支付表，但由于同事刚接手早前的职务，他有机会在同事呈交文件前，做最后检查。他于是又趁机以相同手法骗取1815元，另一次则大胆填上自己的银行户头，约2546元“工资”直接入袋。

公司发现账目有出入，被告亲自代表公司报警，也担心被揭发而赶紧将款项转回公司户头，但最后仍东窗事发。