电动踏板车飙速150公里 “玩命”骑士挨轰

（早报讯）电动踏板车骑士“玩命”深夜飙行，附上测速器显示最高时速一度达150公里，还拍下视频放上网，遭网民炮轰害人害己。

一段约40秒长的视频近日在网上流传，根据拍摄角度，画面是由一架安装在电动踏板车上的摄像机所捕捉的。

根据视频，一辆黑色的电动踏板车于夜晚在多车道的马路上飙驰，期间经过巴士站、红路灯等，但地点不详。

画面的左下方还附带了一个速度仪，上面标明踏板车一开始的速度是每小时106公里，速度不断飙升，在22秒之内一度飙到150公里，随后减速停在路边。

视频事后流传上网，引发热议，不少网民纷纷炮轰，指这种举动形同玩命。

网民约翰就说：“电动踏板车体型小，重量轻，车轮也很小，根本不适合高速行驶。万一驶过路上的凹陷处或者石头，很容易就会翻覆。”

也有人质疑，要如此高速运作的话，所产生的热量也会让电动踏板车不胜负荷，空气的阻力也很可能把骑士抛飞。

电动个人代步工具业者Mobot的董事经理赖卫春（48岁）受访时表示，见过最高速的改装车速度可达每小时80公里，画面中显示的速度未必准确。

根据活跃通勤法令，个人代步工具与电动脚踏车的重量都不可超过20公斤，宽度不超过70公分，最高时速不超过25公里。