杨莉明：本地仍有约6万职缺

（早报讯）本地仍有约6万个职位空缺，只要有需要，政府已做好准备给予更多就业支持。

人力部长兼内政部第二部长杨莉明周五（12日）针对我国经济第二季度的增长率，在面簿发表贴文时，提到上述观点。

贸工部今早公布第二季国内生产总值的初步预估数据。在中美贸易纠纷升级和电子业周期下滑的大环境下，我国经济第二季度仅增长0.1％。环比来看，第二季度较第一季萎缩3.4％。

杨莉明说，如果国人至今未察觉或对经济表现不以为意，那我国就需担忧。但事实上，她所碰到的每名公会领袖，以及各行业的许多专业人员和商业领袖已紧密关注此事。“他们没有陷入惊慌状态，大部分人知道这是商业周期性质的一部分。在经济繁荣时期后，可能会出现经济不景的情况。”

她提到，本地目前仍有约6万个职位空缺。例如，金融服务、专业服务和资讯通信科技等领域，都在寻找职员填补约3万个专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）的空缺。

其中，软件或网络开发者、系统分析师、商业发展和销售与营销经理等都是业界积极在寻找的专业人士、经理、执行人员与技师。他们的薪金预计介于至少四千至五千元。

杨莉明指出，2016年至2018年之间，劳动力发展局通过应变与提升计划协助约7万6000人找到新工作。

她说，只要有需要，有关当局已做好准备给予更多就业支持。