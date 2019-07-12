新科研同罗尔斯·罗伊斯联合研究计划获额外注资800万

（早报讯）新加坡科技研究局（A*STAR）及罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）额外注资800万元，把同新加坡飞机机械服务有限公司（Singapore Aero Engine Services，简称SAES）合资设立的联合实验室总价值增至约6900万元。

新科研同罗尔斯·罗伊斯高级领导层代表日前接受访问时表示，于2017年签署的五年合作研究计划至今已有令人满意的成品方案，其中两个已获采用，双方因此决定加码，希望在未来三年半左右得出更多实用先进工程与智能方案，惠及罗尔斯·罗伊斯的同时，协助开拓我国飞机机械服务产业。

其中，三方设下新研究主题，着重于开发宇航工程业先进再制造、维修与翻修（Advanced Maintenance, Repair and Overhaul）相关科技方案，以提升高价值飞机引擎部件的维修效率和品质。

联合实验室主任王溦博士受访时指出，合资计划正式启动不到两年，联合实验室便已展开约30个针对罗尔斯·罗伊斯业务需求而设的研究项目，其中两项已顺利落实，另五项将逐步在下来一年内获得采用。

他说：“罗尔斯·罗伊斯对研究团队有能力在这么短的时间内推出两项成品来落实感到满意，便决定让旗下多一个产业单位加入，并提供更多资金。”

合作计划设于新科研先进再制造与科技中心（Advanced Remanufacturing and Technology Centre）的模型工厂内，利用新科研的数据分析及感应系统等方面能力，为宇航业测试新科技的应用。开发出来的新科技，将在劳斯莱斯和SAES的工厂内采用，以改善生产力、节约成本和提高企业竞争力。