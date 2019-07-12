来新治疗越南大头女婴过世

（早报讯）来新治疗的越南大头女婴怀安宝宝，已在今天凌晨4时左右于睡梦中停止呼吸，过世时只有三个月又三周大。

《联合晚报》4月24日报道，越南大头女婴赵怀安（Trieu Hoai An）患上罕见疾病积水性无脑畸形症（hydranencephaly），一出生就被亲生母亲遗弃，将她放进塑料袋挂在树枝上，过了四天才有人发现。

照顾女婴的慧光尼寺女尼赵氏千金（法名明才，42岁）过后在当地慈善组织帮助下，4月10日带女婴飞来我国伊丽莎白医院求医。由于知道女婴可能活不过一岁，医院当时还特别为女婴庆祝满月，希望为她创造美好回忆。

赵氏千金在面簿证实这一消息，并描述今早3时左右，照顾怀安宝宝的女尼被哭声吵醒后，为她冲了一瓶奶。

不过，怀安宝宝在喝完一整瓶奶后，仍继续哭泣，女尼便努力哄她入睡。

而当女尼再次检查时，赫然发现怀安宝宝已停止呼吸，立即将她送往当地医院，但返魂乏术。

伊丽莎白医院发言人在受询时说：“我们的团队对于怀安宝宝的过世感到非常难过。她是一名很坚强的婴儿，勇敢地对抗病魔。我们希望向明才法师和其他照顾她的女尼表达最沉痛的哀悼，希望怀安宝宝能安息。”