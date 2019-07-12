父子携女伴组屋内吸毒 四人齐被捕

（早报讯）中央肃毒局在全岛展开为期五天的执法行动，一共起获市值超过3万2000元的毒品，并逮捕109名涉案者。

肃毒局今天（7月12日）发文告说，执法行动从7月7日开始，一直到7月12日早上结束，执法范围包括宏茂桥、芽笼、榜鹅、淡滨尼和勿洛等地区。

在执法行动中，当局共起获274克新化合致幻药、91克“冰毒”、87克海洛因，33克克他命、381颗“爱他死”药丸、98颗埃利敏5号药丸，和少量大麻。

在其中一项执法行动中，肃毒局在兀兰坡的一个组屋单位内逮捕四名新加坡籍涉案者，包括两名年龄分别为20岁和41岁的男子，以及年龄为18岁和25岁的女子。由于四人当时拒绝服从当局的指令，反锁在屋内，肃毒局因此破门而入，并在屋内起获少量海洛因、“冰毒”，和克他命。

肃毒局说，调查发现两名男嫌犯为父子关系，两名女嫌犯则是他们的伴侣。调查仍在进行中。

在7月9日的另一项行动中，肃毒局官员突袭一间位于芽笼22巷的廉价酒店客房，逮捕一名27岁外籍女子和一名40岁新加坡籍男子，并在客房内搜获58克冰毒、33克克他命、378颗“爱他死”药丸，和98颗埃利敏5号药丸。

另外，移民与关卡局官员于7月10日上午在兀兰关卡，对一名搭乘巴士抵境的35岁马国籍男子进行例行检查。这名持工作准证的男子因涉嫌吸毒而交由肃毒局处理。

但当肃毒局官员带男子去验尿时，男子尝试以50零吉（约16新元）收买那名官员。该肃毒局官员拒绝受贿，并通报上司，案件目前交由贪污调查局进行调查。