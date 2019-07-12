外交部吁国人避免到缅甸若开邦

（早报讯）我国外交部星期五（12日）发布旅游通告，劝请国人暂时不要到布帝洞（Buthidaung）、皎道（Kyauktaw）、孟都（Maungdaw）、敏比亚（Minbya）、妙乌镇（Mrauk-U）、邦纳均（Ponnagyun）、拉代当（Rathedaung）等若开邦北部城镇，以及钦邦（Chin）的百力瓦（Paletwa）城镇。

缅甸若开邦（Rakhine）北部发生暴力冲突，局势不稳，甚至有可能迅速恶化。外交部呼吁国人如非必要，应尽量避免到若开邦其他地区。

外交部说，目前身处若开邦或即将前往缅甸的新加坡人，应采取预防措施确保自身安全。除了时刻保持警惕，也应密切留意当地新闻，听取当地机构的指示。在当地的国人也应购买全面的旅游保险，并熟悉保险条款及涵盖范围。

若需要协助，可拨打以下号码或电邮当局：

新加坡驻缅甸大使馆：+95-1-559-001 / +95-1-559-916，或电邮至 singemb_ygn@mfa.sg。

我国外交部24小时热线：+65 6379 8800 / +65 6379 8855，或电邮至 mfa_duty_officer@mfa.gov.sg。