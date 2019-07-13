宏茂桥民众俱乐部 设ActiveSG健身房

（早报讯）首家设于民众俱乐部的ActiveSG健身房，今早在宏茂桥民众俱乐部开幕。年满55岁的乐龄人士每逢星期三将可免费使用健身房内的器材。

李显龙总理今早在宏茂桥民众俱乐部出席“活跃社区日”，致辞时做出这项宣布。他也是宏茂桥集选区德义区基层组织顾问。

李总理说，这家ActiveSG健身房与其他健身房的区别在于，它的健身器材特别适合中年和乐龄人士使用。“有些器材可用来健身，有些则是加强肌肉，或是加强身体的平衡感。”

李总理因此鼓励居民多多应用健身房的设备，不只是加强自己的健康，同时也能够与朋友交流，强健身心。

这家健身房是由宏茂桥民众俱乐部管理委员会、新加坡体育理事会，以及新跃社科大学老年学系，三方合作设立的。

体理会活跃健康专家肯尼思（Kenneth Mcgeough）受访时说，许多人误以为力量训练只适合年轻力壮者，但其实，乐龄人士也能通过这类运动维持肌肉力量。

为方便乐龄人士操作健身器材，健身房通过云端数据，记录下使用者的身体状态，并自动为他们设置好健身器材，确保运动强度适合他们。

随着使用者的体能改善，健身器材也会逐步调整他们所须举起的重量。由于健身房采用的是气动健身器（pneumatic equipment），使用者即使在运动过程中突然松手，也不会受伤。