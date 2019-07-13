华助会合作伙伴颁奖礼 “陪你看报纸”获尚杰奖

（早报讯）每个星期为长者读报五年，《联合早报》和《联合晚报》发起的“陪你看报纸”义务活动，获得华社自助理事会表彰合作伙伴的尚杰奖。

华助会今天在大巴窑战备军协俱乐部欢喜楼举办华助会合作伙伴颁奖礼，表扬117个合作伙伴。颁奖礼主宾是教育部长、华助会董事会主席王乙康。得奖者包括政府机构、私人机构、学校、基层组织、非营利机构、社区组织等。

今年有四组得奖者获颁尚杰奖，得奖者包括《联合早报》和《联合晚报》。新加坡管理大学Kidleidoscope社区服务计划和国立教育学院则获颁尚仁奖。

“陪你看报纸”活动2014年9月启动，陪伴读者近五年。华文媒体集团新闻中心总编辑韩咏梅受访时说，办这项活动的初衷是因为早晚报做新闻的目的是传播信息，但一些长辈因为不太识字，无法读报，所以新闻中心团队应该去完成这一段信息的传播。

五年前也是新闻中心制作数码内容的起步阶段。韩咏梅说，在吸引新一代读者的同时，也益发要提醒自己不能忘记长期支持早晚报老读者。

“他们可能不懂得上网看我们的视频、在社交媒体与我们讨论，所以我们应该走近他们，陪他们聊新闻。”

除了早晚报记者和前同事，一些热心读者后来也加入，每次读报都细心地准备材料，热情地与民众交流。

韩咏梅说：“这项活动也成为一个平台，通过它我们也教导年长者上网、讲解一些对他们很实用的新措施和条例，我们和参与的长辈们也培养了一份细水长流的情谊。”