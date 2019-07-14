诈骗集团“两头骗” 螃蟹之家老板损失上万租金

（早报讯）用以假乱真的电邮“两头骗”，诈骗集团先扮业主要租户将租金转账去指定户头，又扮租户拖着业主让他空等数月仍收不到，害螃蟹之家老板损失上万元的租金。

“螃蟹之家”创办人黄泯莱（47岁）向《联合晚报》透露，他的公司被专业犯罪团伙盯上，对方先注册虚假电邮，并冒用螃蟹之家之名欺骗他的租户和生意伙伴，要他们将钱汇入骗子的银行账户。

骗子得手两次，公司被骗走的第一笔款项就高达1万8000元，第二次也有数千元。

黄泯莱说，公司旗下有不少房地产出租，其中海军部街的一家商铺就出租给一家食品公司，每月租金为6000元。租金每三个月缴交一次，但去年底他们却没有收到12月至今年2月的租金。虽然已经多次提醒，不过对方却用各种理由推托。而两方向来都是以公司电邮沟通。

“对方一下说老板出国，一下说希望每六个月还一次租金，后来才发现他们的目的就是要拖住我们。”

几经拖延后，黄泯莱称他的职员拨电联络上食品公司，对方却声称租金早就交了，还附上转账证据。原来他们去年底就收到一封看似来自黄泯莱公司的电邮，说原本提供的银行账号还未激活。电邮中提供了一个新的账号，并表示希望在一个星期内收到租金。

两方沟通之后，才惊觉诈骗集团是在“两头骗”，而骗子使用的电邮地址，也和他们原本的电邮非常相似，所以若没特别留意，根本察觉不到。黄泯莱过后已到警局报案。