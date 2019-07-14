音响之家送榴梿 3小时引来500人

（早报讯）音响之家本周末送出6公吨新鲜榴梿，会员无需消费就各可领两个榴梿，活动开始前现场已排起百米长龙，短短三小时引来500人排队。

音响之家（Audio House）昨天（7月13日）下午3时左右开始在明地迷亚路陈列室免费送出榴梿，活动将在今晚9时结束。

音响之家发言人告诉记者，为回馈会员，公司这两天每日从马来西亚订购约3公吨的榴梿，当天送进新加坡。“我们每天大概会送出2000个榴梿，活动结束时，应会有约2000人领取榴梿。”

记者昨天中午12时抵达现场时，已经出现百米长龙，不少人撑着伞或手拿小风扇，在烈日底下耐心等待榴梿送来。

陈素玉（45岁，会计师）说，孩子和丈夫一家都爱吃榴梿，一家六口昨天一起到场排队领榴梿。

独自一人来排队的黄女士（60岁）说，为了能早点拿到榴梿，她早上11时左右就来排队。“我是来拿榴梿回家跟姐姐分享的。”

载着3公吨榴梿的罗厘下午3时左右抵达时，现场已聚集500人左右，他们井然有序地排队，工作人员也很有秩序的分发榴梿。

领取榴梿后，严延龙(23岁，大学生）高兴表示：“排队四小时，终于拿到了，我要回家和家人分享好料！”