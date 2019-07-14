卧房失火 男屋主徒手破窗救家人

（早报讯）义顺组屋卧房起火狂烧，男屋主徒手破窗救家人，10名居民紧急逃生，2人疑吸入浓烟送院。

这起火患发生在今早（7月14日）10时10分许，地点是义顺环路第257座组屋的一间单位。

记者今早走访时，失火单位一片狼藉，外墙与天花板都被熏黑，走廊出现了10多块玻璃窗碎片。

不愿具名的男屋主表示，他发现卧房失火后，连忙用右手将玻璃窗打破，好让浓烟散开，然后与家人逃出屋内。

由于徒手破窗，男屋主的右手也因此被碎片割伤。

据观察，楼梯间有一块染血的纱布，地上更出现一些鲜血，血路从三楼一直延伸到一楼。

不愿具名的居民表示，家中有病重卧床的老父亲，获悉组屋失火后，急忙赶回家中查看。

“家人将父亲移到轮椅上抬下楼，所幸并无大碍。”

邻居形容，同楼层的居民都被疏散，很多人相信是在睡梦中被惊醒，有人甚至打赤膊或裹着毛毯下楼。

涉事的男屋主与两名家人大约一个半小时后回家查看，民防人员已为屋主包扎伤势，而建屋局与居委会人员也到场协助。

初步调查显示，火患或与充电的电动踏板车有关。

民防部队受询时表示，着火的是单位内一间卧房，民防人员过后在场使用了两个压缩空气泡沫背包（compressed air foam backpack）将火势扑灭。