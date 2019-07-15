新兴领域标准将在一年内倍增至40项

（早报讯）新加坡标准理事会在上个财年为新兴领域制定了19项标准，让业者按照标准提供更好的产品与服务。理事会计划与业者合作，在接下来一年推出多约一倍的标准。

标准理事会（Singapore Standards Council）在2018财政年( 2018年4月至2019年3月)里公布的19项新标准，包括环境服务业转型蓝图中的气动垃圾收集系统（ Pneumatic Waste Conveyance System，简称PWCS）的标准。理事会为系统注明系统的设计、安装、操作与维修规范。

理事会也根据物流业转型蓝图，制定包裹储物柜数据交换平台技术参考（Technical Reference），让不同业者的储物柜网络系统能互相交换数据。理事会也推出自动驾驶汽车技术参考，注明制造商该遵守的安全、数据管理等准则。

业界标准对于新兴领域的发展和新科技的使用非常重要。理事会计划加大为新兴领域制定标准的力度，在下个财年预计会推出40项新标准，当中涉及无人机、增材制造、影像分析与监控等。

随着新兴领域不断演变，标准也须适时更新。理事会表示，会继续寻求业界专家的协助，通过合作与讨论，制定新标准。