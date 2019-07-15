情侣组屋楼下激吵 砸碎托儿所玻璃窗

（早报讯）年轻情侣在组屋楼下闹别扭后吵架，争执过程中竟将托儿所的玻璃窗砸碎，附近的地面甚至留有几滴血迹，惊动警方前来封锁托儿所展开调查。

这起事件发生在昨天（7月14日）约下午2时35分，地点位于蔡厝港62街第612座组屋楼下，新加坡回教研究会（Pertapis）旗下的Kiddy Campus托儿所。

读者张先生（31岁，会计师）通知《联合晚报》，当时他正要前往附近咖啡店时，看到该座组屋楼下出现数名警员正在现场进行调查。

他描述：“我走近一看，发现托儿所的玻璃窗不知道被谁打碎，所幸当时是周末，托儿所里没有孩子。”

而当张先生走到隔壁座组屋时，更惊讶地发现，地面突然出现几滴血迹。他后来问邻居发生什么事，邻居透露有一对年轻情侣刚刚在那边吵架，吵着吵着不知怎么了就砸到玻璃窗也碎了。”

记者过后走访现场，发现托儿所已经用纸皮遮挡受损的玻璃窗。住在托儿所楼上不愿具名的居民则证实，事发前的确听到一对情侣在大声吵架。

居民说：“我听到一对年轻男女当时用马来话互骂，吵到非常激烈，紧接着就听到玻璃碎裂的声音，过后我下楼时，就看见警方已封锁现场。”

记者昨天已电邮托儿所了解更多详情，但至截稿为止仍没回复。

警方封锁现场两小时展开调查，过后以恶作剧的罪名调查这起事故。