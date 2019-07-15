与人妻外遇骚扰外交官 奥奇外孙罚3500元

（早报讯）奥奇百货公司创办人外孙被指骚扰外交部官员，今早（7月15日）遭罚款3500元。

起诉人郑光裕（40岁）传控奥奇百货公司创办人郑治平的外孙刘庆展（44岁，前译刘振展），指对方在2016年6月8日至2017年1月29日间以照片及简信骚扰。

据之前报道，郑光裕称妻子与刘庆展搞外遇，两人甚至在6月7日至10日到香港旅行，同住一间酒店房。

他也指刘庆展多次在WhatsApp群组里，传了贬低及羞辱他的简信。

郑光裕也在去年1月收到刘振展发送的两张照片，其中一张是林奕蕙以前所拍，显示郑光裕光着上身；另一张是一个裸露上身但脸部被遮的男子。郑光裕相信脸部被遮的男子就是刘振展。郑光裕说：“他（刘庆展）好像在说，他在体型上比我优秀，所以我的妻子选择跟他而不是我。”

郑光裕称简信具骚扰性，以一项防止骚扰法令传控刘庆展，案件今早下判。

法官庭上表示，刘庆展在2016年6月8日所传的简讯内容没有骚扰成分，不过之后的却有，因此修改传票，将骚扰日期改为2016年6月26日至2017年1月29日，并判刘庆展罪名成立，罚款3500元。

案件还未此了结，郑光裕提出要求刘庆展承担堂费的申请，案展下个月18日过堂。