珍珠苑原址 欧南园新私宅吸引上千人

（早报讯）珍珠苑原址重新发展的欧南园崭新私宅上周末开始展销，吸引上千人到示范单位，当中不乏珍珠苑住户。

拥有43年悠久历史的珍珠苑去年2月由凯德集团透过私下协议，以保留价7亿2800万元收购。如今，发展商凯德集团宣布将在原址建造39楼高的崭新99年地契项目One Pearl Bank。该私宅上周六（13日）首天展销，吸引上千人蜂拥前去参观示范单位。

据报道，在首天前往参观的约2300人当中，就有一些是原本居住在珍珠苑的居民。虽然本周六（20日）才正式开盘，至少两名珍珠苑的居民已递出支票，对产业表示兴趣。但有些前屋主则认为即使已获得集体收购后的收益，新私宅的单位价格仍“遥不可及”。

之前居住在珍珠苑29楼的蔡先生（77岁）原本对该项目感兴趣，但在发现价格超出预期后，只能失望而归。

他表示，他的旧家是1324平英尺的两房单位，集体出售后获得180万元，但新私宅类似大小的单位，即1098平方英尺至1281平方英尺的三房单位就要价250万元。

记者昨天下午走访示范单位时，发现人潮依旧，但据一名房地产经纪透露，人潮不比首天来得多。

新私宅共有774间单位，最小的431平方英尺套间单位从97万元起跳。一卧房、二卧房和三卧房单位的起跳价分别为110万元、150万元和250万元。若按起跳价计算，最低尺价分别是2087元、2143元和2277元。这三种单位的面积介于527平方英尺至1281平方英尺。