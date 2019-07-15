公共部门将采纳13措施加强数据安全

（早报讯）从今年底起，大约14万5000名公务员在处理国人的敏感或机密数据时，将面对更严格的系统审查，加强对这些资料的保障。

比如，系统会在公务员发送含有他人身份证或信用卡号码的电邮时发出提醒，并要求发送者进行确认后才能发出电邮。

公共机构数据安全检讨委员会（Public Sector Data Security Review Committee）在过去几个月检讨所有公共服务部门数据保护措施和漏洞后，提出13个能够加强各方面强数据安全的措施。

检讨委员会自4月成立以来已召开两次会议。总理公署常任秘书（智慧国及数码政府）黄志勤在今早举办的讲解会上与媒体分享委员会的工作进度，还有接下来几个月会采用的重要措施。

政府已经同意采用委员会提议的13个措施。其中为文件进行加密、使用检定和电邮扫描工具这三个安全措施将在今年底被所有公共服务部门率先采用。委员会指出，这是因为这些措施较容易大量采纳，也能快速提高整体数据安全标准。

其余措施则会根据各个公共服务部门处理的数据敏感度，分阶段采用。

委员会接下来会集中在改善程序，以及加强公务员管理数据能力的措施，并计划在今年11月30日前向总理提呈完整检讨报告和建议。