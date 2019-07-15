国庆庆典以多媒体展现代代相传精神

（早报讯）今年的国庆庆典表演将呈献一系列的多媒体短片和动画，叙述平凡的国人如何从家人和社群获取力量克服挑战等多个故事，从而展现我国代代相传的精神和价值观。

今年从国庆主题曲《我们的新加坡》音乐录像，到庆典表演的序幕与六个章节所配合的10部短片和八部动画，整体贯穿着一个“代代相传”的主题。

在第三幕表演“构建多元社会”中，国人在短片中以不同语言和方言叙述他们的祖先如何来到新加坡，并在这里找到了共同点，这也展现了我国开埠200年对每个国人有着不同的意义。

配合第四幕表演的短片，则有四名平凡的国人各自面对不同的挑战，但能从家人身上获得启发和力量排除万难。

陈子谦今年除了是主题曲音乐录像的导演，还首次担任国庆庆典的多媒体总监，负责制作上述的短片和动画。

他向媒体介绍国庆庆典的多媒体表演时指出，他希望透过最普通的人民的故事带出最不平凡的贡献，因此在庆典表演中融入了许多扣人心弦的故事，也希望这能让年轻一代国人珍惜上一代的付出。

今年国庆庆典表演的序幕与六个章节将配合由陈子谦负责制作的10部短片和八部动画，上面的短片是仍在进行后期制作、配合第三幕表演的短片。（视频由国庆多媒体筹委会提供）