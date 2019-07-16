审计署：国家美术馆发展项目疏漏 涉1240万元

（早报讯）由文化、社区及青年部负责的国家美术馆发展项目，在批准142次合同变更时存在疏漏，涉及金额为1240万元。

审计署今早发表2018／19财政年度审计长报告，指出这点。

根据报告，国家美术馆发展项目于2015年竣工，批准预算为5. 32亿元。尽管项目由文化、社区及青年部负责，但实际管理的是一家名为NGS的公司。

审计署去年7月开展审计工作，并抽样检查了403次合同变更（contract variations），最终发现有142次合同变更存在疏漏，涉及金额为1240万元。

其中七次是因取得了错误人员的批准，即该人员没有权限批准超出一定数额的合同。另126次则是在工程已开展或完成后的30天至3. 9年内才取得批准，有所延误。

还有一种情况是，合同变更后导致成本大幅增加，却未寻求批准。例如，其中17次合同变更，导致成本从127万元提高至267万元， NGS却未就此寻求批准。

审计署也发现，文社青部与NGS所签署的拨款协定（funding agreement）未列明，谁有权批准豁免合同条款。尽管如此，NGS仍单方面豁免了一些合同条款，而这些条款涉及的款额为1300万元。

此外，在另一些事项上，尽管承包商只提供了单一报价，当局也未重新评估报价是否合理。

报告说：“未能正确评估和管理合同变更，可能导致文社青部无法从公共资金中获得最大收益。”

文社青部今早回应审计长报告时说，当局认真看待审计署的调查结果，并同意妥善管理公共资金是非常重要的。

“我们将仔细研究这些建议，并采取具体步骤加强我们的政策和监管。”