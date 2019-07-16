本地首起：电动踏板车宽多6公分 骑士罚600元

（早报讯）因电动踏板车的宽度多了6公分，首名骑士今早被控上庭，罚款600元。

被告是40岁的罗费力扎（Loh Izel Feizal），他触犯一项活跃通勤法令的控状，指他去年5月15日傍晚6时50分，于蒙巴登路的行人道上骑着个人代步工具行驶，这辆代步工具被发现不符合规定。

根据报道，自从去年5月，活跃通勤法令生效后，所有个人代步工具与电动脚踏车，不能重于20公斤、宽度不能长于70公分，在公共走道行驶的时速最高不超过25公里。

据了解，这是本地首起因触犯活跃通勤法令而被控上庭的案件。被告的电动踏板车宽度多了6公分，不符合规定。

控方表示，当局严厉看待个人代步工具违例的问题，指违例者对公众的安全造成威胁，而当局的规定，无非是为了保护公众的利益，减少意外发生。

由于有关违例者的销案罚款（Composition Sum）介于300元至500元左右，控方表示最初刑罚不该低于600元。另外，庭上也揭露，昨晚的一起违例的电动脚踏车首次下判，违例者则被判罚款700元。

控方指出，据国会拟定的刑罚，不符合规定的个人代步工具的违例者，初犯者或面临最高5000元罚款或3个月监禁，或两者兼施。重犯者则可面对最高1万元罚款或6个月监禁，或是两者兼施。

法官同意控方的说法，最终判被告罚款600元。