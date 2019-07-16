火爆儿讨10元不果怒砸伞 母漏夜报警

（早报讯）25岁无业火爆男三更半夜回家，不但叫醒71岁老母亲煮吃的给他，过后还生气母亲连10元都给不起，拿起雨伞怒砸屋，吓得母亲报警求助。

除此之外，被告吴东谦（译音）也被指在去年8月至今年1月半年多内，犯下了许多与暴力相关的罪名，案发地点甚至是在医院和警局内。

他一共面对13项控状，包括对警员动粗、蓄意伤害警员、触犯防止骚扰法令、蓄意伤人、打架、触犯妇女宪章、触犯杂项（公共秩序和滋扰）法令等多项罪名。

控方以其中六项罪名加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。他昨天认罪后，被判坐牢八个月以及一周。

案情显示，他在今年1月5日凌晨4时30分回到家，将71岁的年迈母亲叫醒，要她做食物给他吃。

过后，他向母亲要10元，但是母亲指自己没有任何钱。被告一怒之下，把一旁的雨伞捡起，拼命往地上砸。

母亲当时被吓坏，立刻报警求助。她早在2015年6月3日就针对儿子申请了个人保护令。

主控官表示，这并不是被告第一次触法。他曾经在2015年5月13日与另外两人，在林厝港坟场企图打抢德士司机时，用菜刀将该名德士司机砍伤，事后被判坐牢22个月和鞭刑三下。

法官下判时指出，律师在求情书中说被告有酗酒的问题，已经在心理卫生医院接受情绪管理的治疗。

法官对被告说，希望他能够继续接受治疗，不要再这样生活下去，要不然以后很可能在监狱中度过一生。