气候研究中心下来五年投入1000万元 开展全国海平面研究计划

（早报讯）新加坡四面环海，到2100年海平面可能平均上升高达一米，这个“黑天鹅”气候现象对低洼国家如新加坡所带来的破坏难以估计。要是碰到涨潮和大浪等天气，海平面甚至可能升高四米。

为加强我国对沿海水位的了解，新加坡气候研究中心接下来五年将投入1000万元开展全国海平面研究计划，探究导致海平面上升的各大因素将对新加坡和东南亚地区造成何种影响，以便将来能充分应对海平面上升带来的威胁。

环境及水源部长马善高今天（7月17日）中午在第三届环境伙伴论坛上宣布，政府将在明年设立新的气候科学研究计划办公室，展开跨部门合作，重点研究会对新加坡产生极大影响的五大领域，以制定全国气候科学研究总蓝图，提高我国应对气候变化的能力。

作为新加坡气候研究中心的下属机构，气候科学研究计划办公室的五大重点研究领域分别是：海平面上升、气候变化对水资源和洪水管理的影响、气候暖化对人体健康和能源领域的影响、生物多样性，以及食物安全。

气候研究中心将在下个月向本地研究机构发出提案要求（Call for Proposal），邀请提交相关研究计划。

环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士今早也宣布，配合迈向零废弃年，环境及水源部将在今年组成由社会各界组成的50人公民咨询小组，并在9月开始首场讨论会，共同探讨如何改善家庭定期把旧物再循环的习惯，以及如何鼓励民众在家循环再用。有兴趣参与的公众，可从今天起到迈向零废弃官网报名。

约200名来自商界、学府与非政府组织的代表今天出席了环境及水源部与英国驻新加坡最高专员公署在滨海湾金沙展览和会议中心共同举办的环境伙伴论坛，一同探讨如何共创我国环境可持续发展。活动也标志着为期七天（本月17日至23日）的气候行动周正式启动。