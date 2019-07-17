与狮城男友非法放贷 菲佣判监八周罚6万元

（早报讯）45岁菲佣跟60岁狮城男友联手当阿窿，在幸运商业中心非法放贷，利息高达20%，延迟偿还每月需付100元，有女佣借500元，还了两年都还不清。

来自菲律宾的被告雪莉（Shirley Cansino Eustoquio）共触犯八项放贷人法令，指她在2017年7月至今年4月，向两名女佣放贷500元，也协助向四名女佣收取每月100元的还款，昨午认下其中两项罪状。

根据案情，被告在本地担任女佣，与一名狮城男陈文德交往，自2017年7月开始助他管理非法放贷生意，星期天都会陪同他到幸运商业中心一带向其他菲佣放贷或收债，帮他“把风”。

陈文德每次最多放贷500元，利息高达20%，女佣借贷必须提供工作准证和护照复印本。女佣们都知道，两人并没有任何合法放贷执照。

其中一名受害人在2017年7月向他们借贷500元，扣除第一期的还款，获得400元。她被告知，若不能一次还清债务，每个月需先付100元，截至今年4月仍未还清，每月仍要付100元。另一名受害人则是从去年3月至今年4月仍未还清债务。

两人的罪行在今年5月12日被揭发，警方于幸运商业中心在涉及非法放贷活动的罪名下逮捕两人，起获一只手机。

菲佣求情称只是为情帮爱郎，没一分钱进口袋，被判坐牢八周，罚款6万元。