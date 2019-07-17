244名经纪集体跳槽 金牌经理被追讨25亿

（早报讯）保诚保险244名经纪集体跳槽，“金牌”经理陈守义被指密谋叛变，如今被保诚起诉和追讨高达25亿元的永久性损失。陈守义反告保诚派“无间道”女经纪偷录音，企图把跳槽一事怪罪于他。

本地首起保险经纪大规模跳槽案昨天（7月16日）在高庭开审，由保诚保险（Prudential Assurance）起诉公司前集团经纪经理陈守义（54岁）。案件今天在高庭续审。

陈守义原本在保诚率领一组多达500人的保险经纪组织。2016年6月15日至17日，陈守义旗下近200名经纪陆续辞职，接下来几周，另外数十名经纪也递上辞呈。陈守义本身则在7月8日辞职。

诉方指陈守义在任职期间秘密策划“集体叛变”，举行了至少12次内部会议，包括一次在广州的秘密会晤，最终导致244名由陈守义管理的经纪跳槽，加入竞争对手英杰华（Aviva）的财务顾问公司。陈守义的行为违反了他的受托责任与合约义务，导致保诚显著和长久性的损失。

陈守义否认指控，并且对保诚发起反诉讼，指公司无效终止他的服务，以及怂恿几名保险经纪出卖陈守义和违反保密协议。

根据陈守义的说法，一名女经纪假意想要跳槽，出席讨论跳槽的内部会议，但她其实是“无间道”角色，暗地里则偷偷录音，把录音交给保诚，企图对会议内容断章取义，把矛头指向陈守义。

陈守义辩称，自保诚保险更换领导层后，许多经纪对公司政策感到不满，所以才请陈守义帮忙找新出路。这些经纪萌起去意和最终离开的决定与他无关。而且，在他与保诚所签署的合约中，没有任何合约条款说明陈守义不准带属下过档其他公司。

案件续审中，诉方将传召被指扮演“无间道”的女经纪上庭供证。