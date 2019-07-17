屡次走私漏税香烟 男子监42个月罚逾千万

（早报讯）常年做漏税香烟生意的一名53岁重犯者，今天被判坐牢42个月、罚款1041万6000元。

新加坡关税局今天（17日）下午发文告说，名叫苏天坤的这名重犯者，今天被国家法院判处两项交易漏税商品的罪名成立。由于他未缴纳罚款，因此将坐牢多28个月。

文告说，2017年4月12日，关税局工作人员在武吉巴督23街一幢工业楼展开执法行动，共起获3948条漏税香烟、一辆新加坡注册的卡车和两辆马来西亚注册的汽车。当时，苏天坤与其他五名男子因交易漏税香烟而被捕，未缴的关税和消费税金额分别高达32万3120元和2万3850元。

调查显示，苏天坤安排了漏税香烟的派送，联系上述其中一名男子将载有漏税香烟的卡车开到上述工业楼。苏天坤也将送货地点通过手机简讯告知另一名男子，该男子与另外三名男子来到工业楼，将漏税香烟分装进两辆马来西亚注册的汽车，在本地多个地点销售。被捕的另五名男子被国家法院判处坐牢八至39个月。

2017年4月12日，关税局在武吉巴督23街一幢工业楼展开执法行动，共起获3948条漏税香烟。（关税局提供）

早在2006年10月17日，苏天坤已因配送200条漏税香烟被判坐牢10个月。2012年，他配送850条漏税香烟时又被逮捕。一年后，他于保释在外期间，又因进口90条和604包漏税香烟而被捕。有鉴于他在2012年、2013年重复犯案，他于2014年2月12日被判处坐牢14个月、罚款35万2000元。他当时也没有缴纳罚款，因此坐牢了多六个月。

新加坡关税局助理局长（情报与调查）杨秀明说，苏天坤是一名顽抗者，多次走私漏税香烟，以为能侥幸逃过。关税局也警告，重犯者将面对更严重的刑罚。

购买、售卖、储藏、运输漏税物品者，可被罚款高达漏税额的40倍，或坐牢最长六年，或两者兼施；用来进行走私活动的车辆也可能被充公。

公众可拨打关税局热线1800-233-0000，发电邮至customs_intelligence@customs.gov.sg或使用Customs@SG手机应用，举报走私及漏税活动。