南大与英企再投8800万 研发新飞机引擎

（早报讯）未来八到10年内，区域航班有望采用燃油与电力混合动力引擎的飞机，每趟能接载约100名乘客，并可减少约三成的碳排放量。

这是新加坡南洋理工大学和英国公司罗尔斯·罗伊斯（Rolls- Royce）在本地设立的首个企业研究室接下来的研究项目旨在达到的成果之一。

副总理兼财政部长王瑞杰今天（18日）宣布南大和罗尔斯·罗伊斯的企业研究室已完成五年的研究合作，两者将连同政府在下来五年再注资8800万元，进一步研发新一代的飞机引擎等技术。

在为期五年的第一阶段研究合作中，研究室共完成53个研究项目，其中包括设计和发展未来电力和引擎系统，以及能提升现有制造业运作的科技技术。

第二阶段的研究将有进行29个研发项目，专注于五个方面：工业电力技术、制造业科技、先进维修与材料、数据分析系统，以及物联网。

罗尔斯·罗伊斯总裁（东南亚、太平洋及韩国）班古（Bicky Bhangu）指出，新研究项目中有近一半将针对工业电力技术，包括研发创新能源储备系统，有助于制造混合动力的飞机引擎。这将能减少飞机引擎排放的有害物质，以及避免航空业对化石燃料的依赖，并改用更清洁的能源系统。

他也指出，有关创新飞机电力系统的研究项目将有助在下来八到10年内，研发可在区域内载送约100名乘客的混合动力飞机，航程可达400海里，并减少多达30%的碳排放量。

该企业研究室在第一阶段共培训了40名博士生及超过200名硕士生和本科生，第二阶段则预计能培训100多名学生。