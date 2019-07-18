肃毒局起获1.9公斤“蘑菇” 捕24人

（早报讯）中央肃毒局在全岛多地展开执法行动，逮捕年龄介于24岁和60岁的24名涉毒者，有的相信参与在芽笼一带销售大量的新化合致幻药（new psychoactive substances）。

该局今天（7月18日）下午发文告说，前天傍晚8时许，一队肃毒局执法人员突袭芽笼10巷一带，逮捕了19名涉毒者，其中有两名是新加坡籍男子，年龄分别为38岁和49岁。执法人员也起获了1804克含有新化合致幻药的植物质（vegetable matter）。

与此同时，另一队执法人员突击检查了位于加西雅弯（Cassia Crescent）的一间住宅单位，并在单位内逮捕了一名涉嫌贩毒的54岁新加坡籍男子和一名涉嫌吸毒的33岁新加坡籍女子。执法人员也在现场起获约78克含有新化合致幻药的植物质、104克含有新化合致幻药的粉末、一瓶丙酮（acetone）和两瓶与新化合致幻药混合的丙酮。 执法人员起获新化合致幻药粉末、用香烟包装掩饰的新化合致幻药。（肃毒局提供）

执法人员后来又在宏茂桥1道逮捕一名46岁男子，以及在加东奥迪安大厦（Odeon Katong）一带逮捕两名42岁和46岁的男子。这三名男子均为新加坡人，且相信与上述在加西雅弯被捕的男子有关联。

针对上述案件的调查工作正在进行。

文告指出，俗称“蘑菇”的新化合致幻药是仿制A级受管制药物如大麻、可卡因、“爱他死”等毒品的药效，通过改变受管制药物的配方而成。滥用新化合致幻药会导致偏执狂（paranoia）症状、癫痫、出现幻觉等副作用，甚至可能导致死亡。

肃毒局提醒，贩卖、进出口、拥有或吸食A级受管制药物，一旦罪成可面对监禁至少五年及鞭打五下。若重犯或将A级受管制药物卖给年轻人或弱者，刑罚更重。