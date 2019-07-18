呈假资料申请公民 马球教练判监两周

（早报讯）声称在巴基斯坦的中学不发文凭，我国53岁马球教练申请公民时提交假资料，谎报学校还用假文凭，今早被判坐牢两周。

原籍巴基斯坦的阿都萨塔尔（Abdul Sattar Khan）是在2009年获批新加坡公民，他目前是新加坡马球俱乐部的球队经理。

他面对三项控状，控方以其中一项触犯移民法令，以及一项触犯新加坡宪法的控状提控。他今早认罪后，被判坐牢两周。

庭上揭露，新加坡马球俱乐部是在1995年邀请被告来到我国担任教练。

他在2000年申请永久居民时，没有附上中学文凭，申请因此遭到拒绝。

被告在2001年升职为球队经理后，在2006年再次申请永久居民，填上了“Ibrahim Ali Bhai Secondary School”，并且附上了伪造的文凭。他同年获准为永久居民后，在2008年申请我国公民，利用了同样的假文凭，隔年成为了新加坡公民。

当局日后调查时发现被告并不是该间学校的学生，假文凭是他父亲帮他弄来的。他承认撒谎，并且声称自己真正毕业的学校是“Government Elementally School Boti Mianwali”，是间乡村学校。他声称学校不分发文凭，而且不知道学校是否还存在。