工地吊篮高空下倾 工人紧握绳索求生

（早报讯）比达达利工地惊险一幕，载有工人的吊篮在高空45度向下倾，工人紧握绳索求生，人力部介入调查。

这起事件发生在周二（16日），地点是碧黛丽园通道（Bidadari Park Drive）的工地，有网友日前在面簿上载当时险象环生的一幕。

图片显示，两名工人当时正在吊篮（Gondola）中进行工程，吊篮严重倾向一边呈45度，看似摇摇欲坠。

由于吊篮位处颇高的楼层，一名工人抓住了吊篮的栏杆，避免自己向下滑，另一名工人则几乎要掉出吊篮，奋力抓住绳索，场面惊险。

人力部发言人受询时证实这起事件，两名工人当时正在吊篮中安装避雷系统（Lightning Protection System），吊篮其中一个马达发生故障，导致吊篮倾斜。现场人员随后将工人带到了安全之处。

发言人透露，建筑项目的发展商是建屋局，承包商是Chip Eng Seng Engineering & Construction Pte Ltd，工人的雇主则是Prospect Pte Ltd和Prospect Electrical Engineering Pte Ltd。人力部正在调查这起事件。