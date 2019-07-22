陈振声吁青年领袖 继续在各国间搭建桥梁

（早报讯）抗拒全球化的呼声，或导致世界在人才、科技和贸易领域产生分裂，使得后代无法享有迄今为止的繁荣和进步。青年领袖因此必须深思，是要在各国之间搭建桥梁，又或是筑起围墙。

贸工部长陈振声今早出席于华侨中学举行的第13届华中亚太青年领袖峰会开幕仪式，致辞时指出这点。

他说：“过去二三十年，我们见证世界各地有着突飞猛进的发展。这是由于我们有能力将人才、科技和贸易连接起来。”

以人才为例，陈振声指出，今时今日，人们跨国界、跨时区地进行协作，以致创新点子如雨后春笋般在全世界涌现。

与此同时，无论是发达国家或发展中国家都在收获科技的果实，贸易也允许各国无须生产所有商品，而能够向他国进口。

尽管人才、科技和贸易的连接，开创了更多机遇，但也使得各国经济和商业面临转型压力。

陈振声说：“许多国家无法释出政治意愿和资源来帮助企业发展新的商业模式，和协助人民获取新的技能。因此，随着世界发展，一些国家发现有许多国民落在后头或无法做出必要调整。结果是，人们开始抵制人才和思想的连接、科技和贸易的连通。”

他因此强调，身为日后的领导者，青年领袖必须选择是要在各国之间搭建桥梁，或是筑起围墙。而这不是个容易的抉择，需要勇气和领导力。

“如果选择继续搭建桥梁，那我非常有信心，你们这一代人将享有比我和前几代人更好的生活质量。但若是筑起围墙，则大家都会陷入更不好的境地。”

今年共有73名学生代表和20名教师出席峰会，他们来自14个国家的27所学府。除了华中之外，本地代表也来自公教中学、圣尼各拉女校、中正中学（总校）、锦文中学、克信女中，以及南洋女中。