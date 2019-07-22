涉打瞎女佣监20个月 女雇主称无罪求判罚款

（早报讯）恶妇涉将女佣打瞎，判监20个月，但她坚称自己无罪，求法官若真要判她有罪，就判她罚款就好。但是，控方却要求加重刑罚至36个月。

女雇主王心璇（47岁）面对一项控状，指她在2015年5月17日，于盛港芬维尔路（Fernvale Road）一带住家内，蓄意伤害当时28岁的缅甸籍女佣丹丹梭，用玻璃风油瓶打女佣左脸颊几下。她不认罪，经八天审讯后被判坐牢20个月，并赔偿女佣3万8540元。

她对判决不满，今早针对罪成和刑罚到高庭上诉，通过律师指女佣不是个可靠的证人，要求法官判她无罪。若法官真要定罪，被告求法官判她罚款就好。

女佣早前供称，她为被告工作四个月后，就遭对方虐待，被拉头发、呼巴掌、揍眼睛，一周至少两三次，工作10个月后视线开始模糊，她曾向被告申诉，但对方非但没带她去看医生，还反指她“胡说八道”（bullshit）。

女佣最终忍无可忍，拨电报警求救，被安排到庇护中心后在修女陪同下去验眼睛，惊揭她左眼失明，右眼视力受损，动了六次手术后，右眼视力好转，但也失去22％视力。

王心璇的代表律师上诉时指女佣供词前后不一，称案发当天眼睛疼痛难忍，却对警方说无需调召救护车就医，行为不像“疼痛难忍”的病人。

另有证人表示，女佣当时看起来只是没有整理仪容，看不出身体有剧烈不适。

律师也指，女佣之前供证时，称自己工作时打破东西，被告要她赔偿，但女佣后来改口，称被告没有从薪水里扣掉赔偿数额。