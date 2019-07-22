涉19年前非礼多名中一男生 前心理学讲师罪成

（早报讯）曾增博士被指在假日营非礼九名中一男生，涉及5名受害者的罪名成立，他被指存在潜逃风险，法官下令要他每天致电查案人员报到。

曾是新加坡国立大学社工与心理学系高级讲师的曾增博士（59岁）被指在1999年6月29日和30日两天的午夜，在旧机场路基里玛营参与东部一所中学举办的三天两夜假日营时，非礼九名当时年仅13岁的中一生。

曾增当年被控前弃保潜逃，2016年在马国落网后，引渡回新加坡被控12项控状。他不认罪，针对五项控状开审抗辩。

法官今早宣布裁决，他指控方证人证词可靠，有些证词虽有差异，但不足以影响可信度，最后判曾增非礼五名中一男生罪名成立。

控方随后提出，曾增有潜逃风险，如今又被定罪，要求法官撤销保释，将曾增还押监狱。

不过，曾增的辩护律师提出反对，指曾增回国的这两年都有定期出庭，加上曾增是因为年迈的母亲才会选择回国，母亲人还健在，曾增需要照顾，因此不会畏罪潜逃。

法官没有批准控方撤销曾增保释的申请，但定下额外条件，要曾增即日起每天打电话向查案人员报到。

案件展至29日下午过堂，到时控辩双方将针对刑罚进行陈词，律师也会代曾增向法官求情。