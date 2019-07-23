周二开市前可关注股票

（早报讯）美国股市周一隔夜标普500指数升向纪录高位，主要是受降息预期支撑，而投资者则在等待本周晚些时候面簿（Facebook）、Alphabet和亚马逊等大型公司公布季度业绩。道琼斯工商指数收高0.07％，标普500指数升0.28％，纳斯达克指数涨0.71％。

本地股市方面，因市场缺乏动力，投资者保持谨慎、造成新加坡海峡时报指数全天缓缓下滑，闭市报3357.22点，收跌20.74点或0.61％。



今日可关注股票：

1. 凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust）今早宣布，该信托第二季每单位派息（DPU）同比增加3.9％至2.92分。

信托将于8月29日派息，注册截止日期为本月31日。

信托今天发布截至去6月底的第二季和全半年业绩，第二季可派发收入为1亿零772万元，同比上扬7.7％，总营收和净房地产收入分别上扬10.6％和10.2％，报1亿8954万元和1亿3315万元。

这主要是因为信托收购裕廊西城（Westgate）的七成股权后，该商场贡献的收入上扬。此外，上月28日重新开业的福南，也带来90万元收入。

2. 星狮商产信托（Frasers Commercial Trust）第三季每单位派息维持在2.4分，与前一季及去年同期一样。

信托昨天闭市后公布截至今年6月的2019财年第三季业绩。第三季可派发收入同比增长2.5％至2178万元，总营收则下跌7％至3022万元。

3. 现有资产表现稳定，加上近期的完工设施作出贡献，带动丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）截至6月底营收同比上扬13.6％至1亿1981万元，每单位派息上扬3.5％至2.025元。

信托昨天闭市后发布2020财年首季业绩报告指出，净房地产收入增加18.2％至1亿零613万元，可派发收入上扬20.8％至7360万元。它会在9月6日派息。

4. 大道工业（Broadway Industrial）股价全天飙涨63.6％至0.072元，遭到新加坡交易所询问。公司答复表示不知原因。

5. 艾来得科技（Allied Technologies）发布盈利预警，表示全球经济前景不确定，使到商业环境具挑战性，因此公司日后发布的2019财年首季业绩预期会出现净亏损。