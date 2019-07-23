私人考生O水准作弊案 庭爆教师校长“女女恋”

（早报讯）私人考生O水准考试作弊案今天续审，庭上爆出女补习教师和补习中心女校长搞“女女恋”，律师指女补习教师因被女校长抛弃，产生怨恨，因此撒谎诬告女校长。

涉案女校长是傅媛聂（53岁），她和补习教师陈家燕（33岁），以及另两名补习教师傅敏（32岁）和中国籍的冯日文（26岁）因涉嫌协助六名中国籍学生在考试中作弊，而被控上法庭。

陈家燕在认罪后被治罪，今年4月判监36个月。

陈家燕今早以控方证人身份供证后，接受傅媛聂的代表律师彼得弗南度的盘问。

她称自己在16岁时便认识傅媛聂，傅媛聂当时是她的历史补习教师，协助她准备O水准考试。

在完成O水准考试后，她继续深造，攻读理工学院的专科文凭课程，之后还去念大学。

陈家燕在律师盘问下，承认傅媛聂是她的“男友”，她与傅媛聂“相爱”。

她说，在与傅媛聂七年关系中，她只去过傅媛聂的家一次。傅媛聂带她出外用餐，对她很慷慨。

但她否认律师所指，傅媛聂給她钱花。她说，母亲有给她零用钱，不需要用傅媛聂的钱。

律师指，陈家燕后来在傅媛聂的手机发现一则讯息，发讯息的是一名女子，写道：“我爱你。”，结果导致两人分手。

陈家燕说，她曾因这则讯息质问傅媛聂，后来决定不再见她。

律师指陈家燕因被傅媛聂抛弃，七年的感情结束，对傅媛聂产生怨恨，在法庭撒谎，谎称傅媛聂涉及作弊案。

陈家燕说，她当时是很伤心，但她没有撒谎。（人名译音）