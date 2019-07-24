惊动39警员8拆弹专家 “放弹”清洁工罚4500元

（早报讯）清洁工清理总统府花园时，发现消防栓旁有个“倒”在地上的玩具手榴弹后，想知道好奇民众发现时会有什么反应，特把玩具手榴弹“摆好”离开。

有民众发现玩具手榴弹后，以为是真手榴弹立刻报警，警方派出大批人员赶到现场，专家鉴定后才得知虚惊一场。

清洁工伊兰高文今早被判罚款。（海峡时报）

清洁工伊兰高文（59岁）被逮捕后，原本在联合国（防恐措施）条例下被控一项蓄意摆放物品诱使他人相信是爆裂物的控状，但后来改控在防止骚扰法令下行为造成他人恐慌的罪名。他今早认罪后，被判罚款4500元。

庭上揭露，被告是某家清洁公司的员工，职责包括打扫总统府公园（Istana Park）以及周围地带。

他前年11月3日早上7时左右，打扫总统府公园时，在靠近槟榔巷（Penang Lane）路旁的消防栓旁，发现了一个倒在地上的“手榴弹”。

玩具手榴弹是在槟榔巷路旁的消防栓旁被发现。（档案照）

被告当时突然产生好奇，想要知道民众发现手榴弹后会有什么反应，因此用了夹垃圾的夹钳把“手榴弹”摆正，随后离开。

“手榴弹”后来在当天下午2时05分被两名路过的民众发现，其中一人立刻报了警。

警方到达后，在傍晚5时确认“手榴弹”其实是一个玩具，接着展开调查寻找嫌犯。调查人员通过闭路电视确认被告的身份并将他逮捕。

主控官说，警方因这事件派遣了多达39名警员，新加坡武装部队也派了8名生化武器、辐射性物质及爆炸物防御团（Chemical, Biological, Radiological and Explosive Defence Group）的人员到场。