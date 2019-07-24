人行道上撞倒游客 踏板车骑士罪成

（早报讯）下雨天在站满路人的人行道上骑电动踏板车，35岁男子撞倒一名台湾女游客，被控行为鲁莽。他否认有罪，但案经审讯，今早（24日）被判罪成。

被告杜志伟面对一项控状，法官下判时说，当时下雨，地面湿滑，而且行人很多，被告至少应该放慢速度，或者停下来推车。但被告继续骑行，而且加速，这是一种鲁莽行为。

法官认为控方证人的证词大致上一致，证人证词可信，辩方无法提出合理疑点，控方提出充分证据，因此裁决被告罪成。

法官案展8月6日，让律师求情和控方针对刑罚陈词后判刑。

事件发生在去年1月26日，地点是在牛车水地铁站外，靠近唐城坊的出口处。

伤者梁元佳（45岁）与丈夫和11岁的女儿来新加坡旅游，根据控辩双方同意的案情，事发当天下午大约3时许，伤者和家人从牛车水地铁站走出来。伤者要找超市，她停下脚步查看指南牌，并且看着手机。当时，天下着雨，地面湿滑，靠近地铁站出口有很多行人。

过了一会儿，伤者往前走，边走边看手机。与此同时，被告骑着电动踏板车驶来，结果从后面撞到伤者的脚后跟，导致伤者倒地，后脑撞地。事后，被告上前帮助伤者，并且叫救护车送伤者去医院。

根据医药报告，伤者头部轻微受伤，臀部触痛，枕部血肿。医生给她两天病假。根据被告，当时电动踏板车时速是13公里到15公里。他在审讯中声称有放慢车速。但事发过程被闭路电视拍下，成为控方指证被告加速的证据。（人名译音）